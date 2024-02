Nuovo Zenith Chronomaster Sport in titanio: 12.000 euro di puro spettacolo

Zenith presenta il nuovo Chronomaster Sport in titanio, disponibile in due versioni, una con bracciale in acciaio e una con cinturino in caucciù. Un orologio di lusso di alto profilo che non passa inosservato e che ne siamo certi, riscuoterà un notevole successo.

Dal 2021, Zenith ha aggiunto alla sua collezione la linea Chronomaster Sport, composta da cronografi sportivi di alta fascia, adesso la Maison presenta due orologi con cassa e lunetta in titanio. Zenith Chronomaster Sport presenta una cassa da 41mm in titanio spazzolato con lunetta sempre in titanio, quadrante grigio nichel con lavorazione soleil tricolore per riflettere alla lue del sole e bracciale disponibile in titanio o caucciù. Entrambi gli orologi sono equipaggiato con il movimento di manifattura El Primero 3600 (prodotto interamente da Zenith) con complicazione cronografo, precisione di 1/10 secondo e riserva di carica di ben 60 ore, il tutto con impermeabilità garantita fino a 10 atmosfere. Il prezzo? Il modello Zenith Chronomaster Sport con bracciale in acciaio (referenza 95.3100.3600/39.M31009) costa 12.300 euro ed è già disponibile presso le boutique Zenith ed i migliori rivenditori. La variante con cinturino nero in caucciù (referenza 95.3100.3600/39.R951) costa invece 11.800 euro ma al momento non risulta disponibile sul sito di Zenith ma probabilmente è solo questione di tempo prima di un restock.

A proposito di Zenith, avete già visto i nuovi Zenith Chronomaster El Primero con triplo calendario in versione acciaio e full gold?