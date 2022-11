Nuovo singolo, nuovo album e un Tour Mondiale: i Metallica sono tornati!

Come un fulmine a ciel sereno, James Hetfield e soci hanno pubblicato il nuovo singolo Lux Aeterna, estratto dall'album 72 Seasons, in uscita il prossimo anno. Per celebrare l'ennesima fatica in studio della band californiana, i Metallica hanno annunciato anche un nuovo tour mondiale.

Il gruppo girerà il globo tra il 2023 e il 2024 con nove pit stop europei, tutti con doppia data, anche se per ora non sono previste date italiane. La partenza è fissata per il 23 e 24 aprile 2023 ad Amsterdam.

A supporto si alterneranno Architects, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills, Pantera, Volbeat e Greta Van Fleet, due alla volta a seconda della città.

L'uscita dell'album è fissata per il 14 aprile 2023. Per quanto riguarda i supporti, sarà disponibile in digitale, CD e doppio LP, mentre il video del singolo Lux Aeterna è già disponibile per la visione.

Gli inediti saranno dodici:

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

Un viaggio nelle prime 72 stagioni della propria vita, i primi 18 anni, quando a insegnarci chi siamo ci ha pensato qualcun altro, i nostri genitori. Un periodo di crescita in cui si formano il vero e il falso io, ha spiegato Hetfield raccontando l'ispirazione che si cela dietro la nuova tracklist di uno dei gruppi metal più importanti di sempre.