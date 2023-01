Nuovo record per la pizza più grande del mondo: vi farà urlare 'PEPPERONI'

Pizza Hut ci ha battuti: se l'Italia vanta ancora il record di pizza alla pala più lunga del mondo, impallidiamo al solo pensiero di ciò che ha combinato la multinazionale della pizza in un hangar di Los Angeles.

La maxi pizza dei record, rigorosamente "Cheese & Pepperoni", nasce probabilmente con l'intento di promuovere in grande stile il ritorno della Big New Yorker, vera e propria icona degli anni '90 newyorkesi. Il paradosso, semmai, è stato farlo sull'altra costa, per l'esattezza al Los Angeles Convention Center in compagnia dello youtuber Airrack in uno spazio sufficiente per stendere all'incirca 1.300 metri quadrati di arte bianca, pomodoro, formaggio e salame.

Il progetto è partito mercoledì 18 gennaio, mentre l'ufficialità del record mondiale è stata annunciata venerdì 20: per infrangerlo ci sono voluti circa 6.000 Kg di impasto, 2.000 di salsa e circa 4.000 di formaggio. Le fette di pepperoni, invece, sono state oltre 630mila.

Lo sappiamo che ve lo state chiedendo e la risposta e no: le 68mila fette di succulenta New Yorker non sono state buttate, bensì donate ai banchi alimentari della zona per aiutare i meno fortunati.

Passando all'aspetto puramente competitivo, questa è una vera e propria batosta per lo stivale, che vantava il record di pizza più grande del mondo dal 2012, all'epoca raggiunto dal team di Dovilio Nardi a Roma con la sua "Ottavia".