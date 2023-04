Nuovo Leica Watch Monochrom Edition: total black con un punto rosso

La parola Leica ci fa pensare immediatamente alle costose e performanti macchine fotografiche tedesche (come la nuova M6 a pellicola rilanciata da Leica), corredate ovviamente di eccezionali lenti dalla grande apertura, il marchio però si diletta anche nella costruzione di altri prodotti: come ad esempio il nuovo Leica Watch Monochrom Edition.

Ispirato liberamente alla macchina fotografica Leica M11 Monochrom, il nuovo orologio Leica si rifà in maniera diretta allo ZM Monochrom Edition, rimuovendo però qualsiasi colore e i gli elementi argentati. L'unico colore che rimane è ovviamente il rosso del punto Leica, vero e proprio marchio di fabbrica.

La cassa presenta una raffinata finitura satinata in acciaio inossidabile mentre la lunetta è rivestita di nero (rivestimento PVD), con bordi smussati che sembrano assorbire la luce anziché rifletterla. Il vetro zaffiro bombato protegge un quadrante in alluminio sabbiato ad alta resistenza, abbiamo poi indici rodiati neri, diamantati e sabbiati, le lancette e un piccolo anello decorativo.

Il cinturino è invece realizzato in pelle di vitello nera ad alto spessore e grana forte ed è di fatto identico al rivestimento in pelle della macchina fotografica M11 Monochrom. Come gli altri orologi del marchio tedesco, il Leica Watch Monochrom Edition sarà disponibile solo in alcuni negozi selezionati a partire dal mese di maggio 2023. Non sappiamo ancora quale sarà il suo prezzo.