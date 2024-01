Nuovi zaini e borsoni Thule Chasm con materiali riciclati e colorazioni inedite

Zaini e borsoni Thule Chasm saranno proposti nelle nuove colorazioni Pond Gray e Golden Brown, oltre alle già presenti Olivine e Black. Queste tinte ispirate ai colori della natura sono perfette per ogni occasione, e rendono Thule Chasm una delle linee più versatili tra quelle proposte dal brand (proviamo lo zaino Thule Chasm a prova di pioggia).

I prodotti della collezione sono inoltre disponibili in un’ampia gamma di dimensioni e di stili, per adattarsi ad ogni tipo di uscita, che sia una breve escursione o un’avventura di più giorni. Gli spallacci removibili dei borsoni, gli spazi organizzati delle valigie, i pratici manici extra-large e le tasche dal facile accesso degli zaini rendono Thule Chasm la soluzione perfetta dentro e fuori città.

L’ultima evoluzione di Thule Chasm riflette l’impegno di Thule nel campo della sostenibilità: ogni prodotto verrà realizzato impiegando tessuti riciclati al 100%, sia all’esterno che nelle fodere interne. Inoltre, il rivestimento impermeabile esterno sarà privo di PFAS, per proteggere l’attrezzatura dall’umidità ma allo stesso tempo tutelare l’ambiente da sostanze chimiche nocive.

Il risultato degli sforzi di Thule è racchiuso in una collezione che potrà essere utilizzata intensamente anche per anni. "In Thule siamo orgogliosi di realizzare borse dal design intramontabile e dalle caratteristiche di alto livello, in grado di durare per decenni. La longevità e resistenza dei materiali che abbiamo impiegato nella produzione di collezione Thule Chasm rendono i nostri prodotti intrinsecamente sostenibili” spiega Aden Johnson, Global Product Management Director di Thule.

I nuovi borsoni Thule Chasm saranno disponibili a partire da gennaio 2024 nelle colorazioni Pond Gray, Black, Olivine e Golden Brown. I prezzi raccomandati al pubblico sono i seguenti: €287,50 per il bagaglio a mano, €349,00 per il borsone con ruote, €143,50 per il borsone da 40L, €174,50 per quello da 70L, €184,50 per la versione da 90L, €205,00 per il modello da 130L, e €133,50 per lo zaino da 26L.