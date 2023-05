Nuovi TAG Heuer Monaco: tre cronografi unici per celebrare il GP di Monaco numero 80

Domenica 28 maggio 2023 a Monte Carlo si è tenuto l'atteso Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1, vinto - come ormai saprete - dal campione del Red Bull Racing Team Max Verstappen. Per omaggiare il celebre GP, TAG Heuer ha lanciato i nuovi cronografi TAG Heuer Monaco.

È dal 1969 che l'azienda svizzera celebra con degli orologi speciali il rinomato Gran Premio di Formula 1 (al GP di Monaco 2023 sono servite le gomme verdi e blu: tutti gli pneumatici della F1 by Pirelli), per l'80esima edizione di questo 2023 ha pensato di creare tre cronografi speciali, forti di una caratteristica unica: per la prima volta in oltre 50 anni di storia l'Heuer Monaco si mette a nudo e svela i suoi meccanismi.

Tre i colori disponibili, Original Blue, Racing Red e Turquoise, tutti nati per offrire una nuova interpretazione del mondo delle corse - e ovviamente strizzare l'occhio ai collezionisti più raffinati. Il movimento di questi orologi è affidato al Calibre HEUER 02 Automatic assemblato in-house dalla casa svizzera, la cassa invece ha un aspetto piuttosto "rugged" grazie all'utilizzo dell'alluminio Grade 2.

Infine, a caratterizzare ulteriormente gli orologi, anche un trattamento Super-LumiNova che aggiunge un tocco futuristico all'aspetto generale dei nuovi TAG Heuer Monaco - illuminando diversi elementi al buio. Il prezzo stimato delle colorazioni Original Blue e Racing Red è di 10.500 CHF, ovvero circa 10.800 euro al cambio diretto, mentre il Turquoise arriva a 11.000 CHF, circa 11.300 euro.