Nuovi orologi 2024: Omega Constellation meteorite con quadranti incredibili

In questo inizio di 2024, Omega espande la collezione Constellation introducendo i nuovi modelli con quadrante meteorite, orologi caratterizzati da dial realizzati con frammenti di Meteorite, una caratteristica che rende questi orologi assolutamente unici.

Il Muonionalusta viene considerato il meteorite più antico mai apparso sulla terra, un materiale che si distingue non solo per la sua resistenza estrema anche per un motivo geometrico nato spontaneamente sulla sua superficie dando vita di fatto ad un design unico per ogni singolo frammento. La nuova collezione Omega Constellation Meteorite include 20 diverse referenze con dimensioni da 25mm a 41mm in acciaio o materiali nobili come oro, diamanti e ceramica. I prezzi partono da 9.400 euro per i modelli in acciaio con quadrante da 25mm e arrivano fino a 47.400 euro per le referenze con cassa da 41mm e bracciale entrambi in Oro Sedna (lega esclusiva brevettata da Omega).

Al momento potete consultare tutti i modelli Constellation Meteorite sul sito di Omega e iscriversi alla wishlist per essere avvisati sulla data di uscita di questi nuovi modelli, presto disponibili anche nelle boutique del marchio svizzero. La collezione Omega Constellation nasce nel 1952 per celebrare il legame tra Omega e lo spazio, oggi la serie si arricchisce con modelli con quadrante meteorite, orologi che ne siamo certi, riscuoteranno un grande successo tra gli appassionati del marchio e non solo.