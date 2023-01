Nuovi occhiali Adidas Eyewear MIDO23 in tempo per San Valentino

Un nuovo San Valentino si avvicina e quale occasione migliore per Adidas Eyewear di presentare un’anteprima la nuova collezione Originals MIDO23? Parliamo di una nuova collezione di occhiali nelle nuance del rosso e del rosa.

La collezione nella sua interezza verrà mostrata al mondo solo nei prossimi mesi, possiamo però già dire che sarà caratterizzata dalla volontà di traslare i valori e la filosofia dello sport nel mondo della cultura street.

Andiamo così a conoscere i primi modelli di questa collezione partendo dal modello OR0091, una moderna montatura in metallo caratterizzata da aste ultrasottili e leggere e da un ponte largo con il logo Adidas Originals. I naselli inoltre sono regolabili per una migliore vestibilità. Il prezzo consigliato di questo occhiale è di 135 euro.

Leggermente diverso il modello OR0092, una montatura rotonda in metallo con aste ultrasottili e leggere che sfoggia un ponte largo inciso a laser con l’iconico Trefoil di Adidas Originals. Anche in questo caso il prezzo consigliato è di 135 euro.

Costano invece 115 euro i nuovi OR0095, una montatura geometrica unisex dal design innovativo con aste flessibili e ultraleggere scolpite con l’iconico logo Adidas Trefoil inciso a laser. Le aste sono anche caratterizzate da nuove finiture colorate.

Arriviamo infine al modello OR0096, una montatura unisex dal design non convenzionale che sfoggia un frontale in metallo dalla classica forma ovale e aste in acetato dal look contemporaneo. In questo caso il prezzo consigliato al pubblico è di 149 euro. Questa nuova collezione arriva a poche settimane di distanza dall’arrivo dei nuovi occhiali tecnici Adidas SP0063.