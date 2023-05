Nuove polemiche su Roger Waters: indagato per un'uniforme indossata in Germania

Continua il tour di Roger Waters che ha toccato anche l’Italia, e continuano anche le polemiche intorno allo spettacolo messo su dall’ex Pink Floyd. La Polizia di Berlino ha annunciato di aver aperto un’indagine sul bassista per sospetta istigazione a causa dell’uniforma nazista indossata durante il live tenuto nella Capitale la scorsa settimana.

Lo spettacolo di Waters infatti prevede che all’inizio del secondo atto, dopo una breve pausa, su “In The Flesh?”, l’artista salga sul palco con un’uniforme per poi sparare con una finta mitragliatrice sulla folla. A causa del tema, che è particolarmente sensibile in Germania, la Polizia ha aperto un’indagine in quanto secondo gli inquirenti il costume potrebbe costituire una glorificazione, giustificazione o approvazione del dominio nazista, oltre che un disturbo della quiete pubblica.

Per Waters si tratta dell’ennesima polemica in Germania, dopo le proteste scoppiate a Colonia che l’avevano accusato di essere antisemita. A Francoforte le autorità locali hanno inoltre cercato di stoppare il previsto concerto per domani 28 Maggio 2023, ma un tribunale locale ha dato ragione all’inglese. Lo stesso è avvenuto anche a Monaco dove il consiglio comunale ha spiegato di aver valutato la possibilità di vietare il concerto ma alla fine non è stato possibile in quanto non legalmente possibile.

L’intero spettacolo di Waters, comunque, è denso di contenuti politici e divisivi e probabilmente polemiche di questo tipo erano attese anche dallo stesso artista.