Nuova Thule Approach, la tenda da tetto pensata per l'avventura

Se amate viaggiare alla scoperta della natura più selvaggia, ma senza l'ingombro di una roulotte o di un camper, Thule da una piacevole novità: la nuova tenda Thule Approach si monta facilmente sul tetto della vostra auto occupando da chiusa pochissimo spazio.

Si tratta di una tenda da tetto dalla struttura flessibile, una soluzione innovativa che ottimizza al massimo gli spazi. Da chiusa cerca di non gravare eccessivamente sul tettuccio dell'auto, da aperta invece raddoppia la sua superficie.

Internamente avete dunque tanto spazio a disposizione con grandi finestre ai lati e nella parte superiore - che vi permettono così di ammirare meglio il panorama. La copertura anti-pioggia integrata si installa o rimuove in maniera semplice, inoltre offre il massimo della ventilazione in caso di temperature alte.

Il montaggio su tetto è possibile in pochi minuti grazie a innovative staffe di montaggio, che si fissano per garantire una maggiore sicurezza. Una volta a destinazione bastano 3 minuti per aprire la tenda e altrettanti per richiuderla, Thule vi mette inoltre a disposizione diversi accessori, pensiamo al materasso anti-condensa, a una verandina apposita, a un pratico organizer e tanto altro.

La nuova tenda da tetto Thule Approach è disponibile in tre colori e in tre dimensioni: la S ha un prezzo di listino di 2.563 euro, la M di 3.076 euro e la L di 3.590 euro. Per saperne di più vi rimandiamo sul sito ufficiale Thule.