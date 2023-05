Nuova Leica Q3: compatta e veloce da tenere sempre in borsa

La rinomata famiglia Leica Q è pronta a ingrandirsi: il marchio tedesco ha infatti presentato al mondo la sua nuova Leica Q3, una terza generazione pregna di interessanti novità - rivolta soprattutto a quei fotografi che vogliono qualità e velocità in un corpo macchina compatto e semplice da usare.

Al cuore della Leica Q3 c'è un sensore BSI-CMOS di nuova generazione dotato di tecnologia Triple-Resolution. Con questo sensore è possibile scattare fotografie a 60, 36 o 18 MP, sia nel formato RAW DNG che JPEG. I file da 60 MP assicurano una cura del dettaglio maniacale, mentre i file da 36 e 18 MP sono consigliati soprattutto per situazioni in cui servono tanti scatti in sequenza e file più leggeri.

La sensibilità della Leica Q3 va da 50 ISO a 100.000 ISO, può dunque essere utilizzata in qualsiasi condizione, anche visto l'abbinamento con una lente compatta ma dalle prestazioni straordinarie: abbiamo infatti un obiettivo Leica Summilux 28 mm f/1.7 ASPH, un "capolavoro ottico" secondo il marchio tedesco. Questa lente permette non solo di avere grandangoli mozzafiato con uno sfocato naturale, si può sfruttare anche la funzione Macro, con la messa a fuoco minima che può avvenire a 17 cm. Come tradizione Leica Q, l'obiettivo non è intercambiabile, grazie allo zoom digitale è però possibile avere scatti a 28, 35, 50, 75 e 90 mm.

Ogni scatto può poi essere controllato attraverso il nuovo mirino digitale OLED da 5,76 MP, mentre il touchscreen da 3 pollici ad alta risoluzione è provvisto di un meccanismo di movimento di alta qualità che promette maggiore libertà di movimento durante le fasi di scatto o di ripresa video. La Leica Q3 infatti può anche registrare eccezionali video a 8K nel formato H.265 oppure Apple ProRes, inoltre grazie alla connessione diretta con Capture One e Adobe Lightroom è possibile passare velocemente i file con la porta integrata USB-C.

Leica dunque ha realizzato un nuovo piccolo capolavoro, di design e di tecnica, che ovviamente ha un costo in linea con le caratteristiche: il prezzo di listino è di 5.980 euro in Italia, con la Q3 che si può ordinare dal 25 maggio 2023 (scopri la Leica Q3 sul sito ufficiale).