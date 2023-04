Nuova capsule adidas x Gucci, Leao non se lo lascia ripetere due volte

Dopo il successo della scorsa stagione, adidas e Gucci hanno rinnovato la loro collab portando sugli scaffali una nuova collezione di abbigliamento e accessori dall'insolito sapore retrò, che mischia in maniera forse ancora più audace gli elementi della maison fiorentina con le 3 stripes.

La collezione adidas x Gucci per il 2023 propone un blend inedito delle maggiori icone dei due marchi, tingendo col classico pattern GG le sneaker Gazelle e runner ZX8000, coloratissime e decisamente fuori dagli schemi. La novità per le Gazelle riguarda non soltanto l'insolito tandem, ma anche l'utilizzo di Demetra, un nuovo materiale animal-free di Gucci derivato in buona parte da fonti rinnovabili. Non solo footwear, ma ci sarà spazio anche per sweater, felpe a zip, pantaloni e accessori, progettati intorno alle filosofie estetiche e alle palette classiche di Gucci e di adidas. I richiami a entrambi i brand sono evidenti, per un mix unico nel suo genere che già aveva colpito nel segno durante il suo primo drop nell'estate del 2022. La collezione è stata lanciata il 31 marzo 2023 e sarà disponibile sull'app adidas CONFIRMED e sullo store ufficiale di Gucci. Per celebrare e accompagnare la nuova capsule è stata creata una campagna esclusiva, scattata da Max Siedentopf, mentre i primi testimonial hanno già fatto capolino sui social; tra questi, Rafael Leao e Mo Salah.