I numeri da record di Djokovic: il tennista più vincente di tutti i tempi

Con la vittoria ottenuta al Roland Garros, Novak Djokovic è diventato il tennista più vincente della storia, e da lunedì 12 Giugno 2023 è tornato ad essere il numero uno del mondo nella classifica ATP, nonostante le 36 primavere.

I numeri di Djoker, com’è soprannominato dai fan e commentatori, sono davvero impressionanti: 1058 vittorie su 1268 partite, un parametro che però lo pone in quinta posizione dopo Jimmy Connosr (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendi e Rafael Nadal (1068).

Djokovic è stato l’unico tennista dell’era Open insieme a Rod Laver, ad aver vinto tutte e quattro le prove dello Slam consecutivamente. Il tennista ha vinto uno Slam in tre decenni: 2000, 2010 e 2020, per un totale di 23 Slam portati a casa. Sono 67 i successi in singolare maschile in testa alla classifica dei Big Titles (ovvero i tornei più prestigiosi ed importanti).

In attesa di Wimbledon 2023, le vittorie nei tornei del Grande Slam di Djokovic sono le seguenti:

Australian Open (10): 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023

Roland Garros (3). 2016, 2021, 2023

Wimbledon (7): 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022;

US Open (3): 2011, 2015, 2018

Complessivamente, per Djokovic sono 6 le ATP Finals vinte, di cui quattro consecutive (record), e 38 Masters 1000 (anche. questo un record).

Il serbo è l’unico tennista ad aver portato a casa almeno uno dei nove tornei Masters 1000, con 11 finali consecutive da Parigi 2014 a Miami 2016, di cui 9 vittorie.

In mezzo a questi numeri, ci sono anche partite storiche come quella tra Federer e Djokovic di Wimbledon 2019.