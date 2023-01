NTWRK e Riot Games collaborano con Milkman per capi firmati VALORANT

Quando si parla di videogiochi le skin in-game sono oggetti cosmetici molto desiderati dai fan: da CS:GO a VALORANT - dove a novembre è arrivato il bundle Ritorno // 2022 -, le cifre spese sono stellari. I veri appassionati, però, guardano oltre le skin digitali e si interessano anche a capi di abbigliamento dedicati.

Per questo il lancio di una linea di capi d'abbigliamento a tema VALORANT firmata da Milkman, direttore creativo per J Balvin; NTWRK, piattaforma di livestream shopping; e Riot Games potrebbe interessare gli amanti dello sparatutto tattico e non solo. Questa collezione si ispira a tre iconici agenti del titolo: Killjoy, la teutonica geniale; Raze, la dinamite brasiliana; e Jett, l'assassina sudcoreana.

Alla prima viene dedicato un beanie, ovvero un cappellino invernale creato con filato acrilico lavorato a mano, ispirato all’abbigliamento indossato dalla teutonica geniale nel filmato dell'Episodio 6. Raze è invece fonte di ispirazione per la felpa tagliata con stampe e stili aerografati su un misto cotone e poliestere 50/50 rifinito a mano. Infine, Jett dà vita a una felpa con cappuccio anch’essa caratterizzata da stampe e stili aerografati su un misto cotone e poliestere 50/50.

Milkman porta la sua creatività su VALORANT in un abbinamento perfetto con la filosofia grintosa del videogioco. I fan, per di più, potranno partecipare alla estrazione su NTWRK per vincere questi ambiti prodotti in data lunedi 30 gennaio 2023 alle 23:00 ore italiane.