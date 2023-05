Nove italiani su dieci si ritengono 'persone tecnologiche': i dati di Samsung

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, Samsung ha pubblicato il nuovo Trend Radar che rivela la dimestichezza degli italiani con dispositivi ed elettrodomestici, ma anche il ruolo che ha la tecnologia nella vita di tutti i giorni.

Nel rapporto viene evidenziato come la GenZ sia la meno preparata nel mondo degli elettrodomestici, mentre è la più abile con smartphone (75,9%). I millennials invece sono più informati su smart tv (47,5%) e PC (53,1%). Un aspetto interessante è che 2 intervistati su 3 hanno dichiarato di avere una buona conoscenza di elettrodomestici smart, mentre tra i più grandi il 48,5% degli adulti chiede supporto a figli per l’utilizzo di smartphone, ed il 42,9% per lo smartwatch.

I millennials invece si rivolgono ai partner quando si tratta di ottenere aiuto su tecnologia mobile e smart tv, mentre fanno riferimento ai genitori nel 31,3% dei casi quando si tratta di forno e lavatrice, una percentuale che sale al 62,3% tra la Gen Z.

Il 57,6% dei senior invece ha dichiarato un incremento esponenziale dell’utilizzo dei dispositivi nella vita di tutti i giorni, e citano i nipoti come punto di riferimento per smartphone, tablet e PC.

Complessivamente, nove italiani su dieci si ritengono “persone tecnologiche”, ovvero capaci di utilizzare al meglio dispositivi (92,8%) ed elettrodomestici (92,6%). È innegabile che, soprattutto dopo la pandemia di Covid, sia cresciuta la percezione della tecnologia ed infatti per l’88,1% rappresenta una modalità per essere in contatto con la famiglia.