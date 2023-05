Dopo la notte con Will Smith, Fabio Rovazzi va a cena con John Cena

Cosa c'entrano Fabio Rovazzi e il mondo del wrestling? Al netto del fatto che il nostro è ormai anche un Operatore su COD e dunque potrebbe essere più "temibile" di quanto immaginate (perlomeno in quelle vesti): no, Piccolrovazzi non sta per salire sul ring. Di mezzo, però, c'è John Cena.

Infatti, in un gioco di parole non di poco conto, mediante un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Fabio Rovazzi quest'ultimo ha annunciato di essere andato a cena con Cena. Il tutto è avvenuto nei giorni a ridosso dell'uscita nelle sale della pellicola "Fast & Furious 10" (nota anche come "Fast X"), in arrivo il 18 maggio 2023 nel nostro Paese, dunque probabilmente c'è quest'ultima di mezzo.

Insomma, dopo la prima "famosa" notte con Will Smith (si fa riferimento a un video pubblicato nel 2019 che oggi conta più di 5 milioni di visualizzazioni), il gameplay di COD con Gianni Morandi (va bene: non è una star internazionale, ma non possiamo non inserirlo), le due chiacchiere con Robert Downey Jr (nel 2020: quel video ha ora oltre 1,7 milioni di visualizzazioni), l'incontro con Jack Black (sempre nel 2020) e il pranzo con Tom Holland (in un contesto in cui si faceva riferimento al film "Uncharted" del 2022), ora Piccolrovazzi ha a che fare col mondo del wrestling.

Va detto che in questi giorni John Cena era a Roma per via della premiere del succitato "Fast X", ma ci siamo capiti. D'altronde, in questo capitolo della popolare saga Fast & Furious c'è persino una canzone italiana con Anna, Gemitaiz & MadMan in tracklist, dunque possiamo dire che i nomi italiani legati al tutto non sono pochi.

C'è da dire inoltre che la scelta di Roma per la premiere non è stata per nulla casuale, visto che molte scene del film sono state girate nel nostro Paese. Insomma, l'Italia sta giocando un ruolo di fondamentale importanza per il decimo capitolo di Fast & Furious, che ricordiamo approderà nelle sale nostrane il 18 maggio 2023.

In ogni caso, tornando alla questione Rovazzi-Cena, presto sul canale YouTube di Rovazzi uscirà il resoconto del tutto. Certo, peggio di quella "famosa" ospitata di John Cena a Sanremo nel 2006 probabilmente non può andare (o perlomeno lo speriamo per il wrestler).