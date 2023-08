Notte della Taranta: oggi Concertone 2023 con Arisa, Tananai e Brunori Sas

Agosto sta finendo e come da tradizione volge al termine anche il Festival de La Notte della Taranta, che nello storico piazzale Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano ha visto passare il meglio della musica internazionale e centinaia di migliaia di persone.

Il Concertone 2023 si terrà proprio oggi 26 agosto 2023 a partire dalle ore 22:30 con un programma che si preannuncia entusiasmante.

Maestra Concertatrice sarà Fiorella Mannoia, accompagnata dai Maestri Carlo Di Francesco, Clemente Ferrari e dall'Orchestra Popolare, i quali e sul palco si alterneranno ospiti del calibro di Tananai, Arisa e Brunori Sas, che si lanceranno nella tradizionale sfida di cantare in dialetto salentino i più famosi brani della cultura popolare del territorio, da Lu Rusciu te lu mare a Aria Caddhipulina. Le coreografie, invece, saranno affidate a Francesca Romana Di Maio. Molto interessante sarà, in particolare, la sfida lanciata al cantautore cosentino Brunori Sas, il quale si cimenterà anche in brani in griko (Aremu) e in arbëreshe (Lule Lule). Tananai, invece, si esibirà in griko con Ri lo la la e Pizzica di Aradeo in dialetto salentino. Arisa, , invece, canterà proprio Lu Rusciu te lu Mare e Ferma Zitella.

In un mix tra cultura popolare salentina e brani originali del repertorio, gli artisti si preparano a replicare il successo degli scorsi anni, per un concerto che si preannuncia come al solito straordinario. A Melpignano è ormai aria di festa e sono attese 200.000 persone, ma ci saranno in vendita 1.500 biglietti per il backstage, il cui ricavato consentirà di piantare altrettanti alberi di ulivo nel parco della Taranta, aggiungendosi a quelli già piantati nella precedente edizione.

Non ci sarà una diretta TV, ma potrete recuperare lo show su Rai 1, dove il Concertone verrà trasmesso il 2 settembre 2023 in seconda serata.