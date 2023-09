Tutta la nostalgia dei Blink-182 nel nuovo brano 'One More Time'

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo album One More Time dei Blink 182, in uscita il 20 Ottobre 2023, la band californiana ha pubblicato due nuovi singoli: la title track dell’album e “More Thank You Know”.

Proprio “One More Time” rappresenta una riflessione sui valori dell’amicizia e sulla vita. L’aveva già preannunciato il batterista Travis Barker durante l’intervista a Zane Lowe di Apple Music, quando aveva spiegato che la traccia che dà il nome all’album è una sorta di racconto di quanto avvenuto negli ultimi anni: dalla malattia di Mark Hoppus al riavvicinamento con Tom Delonge, che dopo essere uscito dai Blink-182 è tornato alla casa madre per riunirsi con i suoi fratelli non di sangue.

i versi di “One More Time”, cantati sia da Tom che da Mark, contengono tanti riferimenti ai litigi con Tom e proprio alla malattia del bassista e l’incidente in aereo che ha coinvolto Travis. Una canzone quindi malinconica al 100%, in pieno stile “I Miss You” ed “Always”, destinata ad entrare nei cuori dei fan.

[Tom DeLonge]

Strangers, from strangers into brothers

From brothers into strangers once again

We saw the whole world, but I couldn’t see the meanin’

I couldn’t even recognize my friends

[Mark Hoppus]

Older, but nothing’s any different

Right now feels the same, I wonder why

I wish they told us, it shouldn’t take a sickness

Or airplanes falling out the sky

[Tom DeLonge]

Do I have to die to hear you miss me?

Do I have to die to hear you say goodbye?

I don’t want to act like there’s tomorrow

I don’t want to wait to do this one more time

[Tom DeLonge]

One morе time

One more

Onе more time

One more time

[Tom DeLonge & Mark Hoppus]

I miss you, took time, but I admit it

It still hurts even after all these years

And I know that next time, ain’t always gonna happen

I gotta say, “I love you” while we’re here

[Tom DeLonge]

Do I have to die to hear you miss me?

Do I have to die to hear you say goodbye?

I don’t want to act like there’s tomorrow

I don’t want to wait to do this one more time

[Mark Hoppus, Tom DeLonge & Travis Barker]

One more time

One more

One more time

One more time

One more time

One more time

One more

One more time

One more time

One more time

[Tom DeLonge, Mark Hoppus & Travis Barker]

I miss you

Ricordiamo che i Blink-182, con il loro tour faranno tappa a Casalecchio di Reno (Bologna) il prossimo 6 Ottobre 2023 con l’unica data italiana.