Non solo Super Mario: nel 2024 un'altra IP Nintendo diventerà un set LEGO

Il 2023 è stato l'anno dei set LEGO di Sonic The Hedgehog, grazie ad una partnership tra LEGO e SEGA che ha portato sugli scaffali dei negozi una pletora di prodotti legati al porcospino blu. Il 2024, invece, potrebbe essere dedicato ad un noto videogioco Nintendo, che starebbe per fare il suo debutto nel mondo dei mattoncini danesi.

Stiamo parlando di Animal Crossing, una delle serie più amate della Grande N, che secondo il portale FalconBricks verrà trasposta in formato LEGO con la bellezza di cinque set in uscita nel corso del 2024. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe della seconda collaborazione di peso tra LEGO e Nintendo, dopo il lancio dei set di Super Mario nel 2022.

In totale, la collaborazione sarà composta da cinque set a tema Animal Crossing, tutti con un prezzo piuttosto budget. Stando alle indiscrezioni, i prodotti in arrivo sarebbero i seguenti:

Set 77046: 14,99 Dollari, 170 Pezzi

Set 77047: 19,99 Dollari, 164 Pezzi

Set 77048: 29,99 Dollari, 233 Pezzi

Set 77049: 39,99 Dollari, 389 Pezzi

Set 77050: 74,99 Dollari, 535 Pezzi

Tutti e cinque i diorami dovrebbero essere rilasciati il 1° marzo 2024 sul LEGO Store e nei negozi specializzati.

Sfortunatamente, per il momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardo alle nuove uscite targate LEGO e Nintendo. Non resta dunque che aspettare e sognare: quali location ed edifici verranno tradotti in mattoncini danesi? Tra le opzioni più papabili abbiamo il Municipio di Animal Crossing, il negozio delle sorelle Ago e Filo e la Bottega di Tom Nook, ma anche il Museo o alcuni noti eventi in-game, come i concerti di K.K. Slider. E, chi lo sa, magari il prodotto più grande potrebbe riprodurre persino una versione miniaturizzata dell'intera isola di Animal Crossing: New Horizons, completamente personalizzabile dai costruttori!