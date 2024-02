Non solo forza e potenza: l'allenamento di Chris Hemsworth è degno di Thor

Chris Hemsworth, l’attore di Hollywood famoso per il suo ruolo in Thor, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram il primo post che racconta il suo regime d’allenamento in questo 2024.

La star, che ha creato l’applicazione Centr, ha pubblicato un filmato in cui mostra a 360 gradi la scheda d’allenamento che sta seguendo, che non comprende solo esercizi di forza e potenza. La sua routine d’allenamento, nella fattispecie, abbraccia tutto il corpo che tiene in “continuo movimento per 40 minuti”.

Gli esercizi includono uno slam alla palla medica, una sequenza di curl manubri, squat, press, snatch con kettlebell ed estensioni ai tricipiti ed il rematore.

La sua sessione si conclude con uno sprint sul tapis roulant, dal momento che, come racconta, si allena a 360 gradi e non vuole trascurare il cardio. Hemsworth racconta di “adorare questo tipo di allenamento” che comprende esercizi di base, esplosività, forza, stabilità, velocità ed ipertrofia, tutti elementi che “mi aiutano a sentirmi forte ed energico”.

Si tratta, quindi di un allenamento diametralmente differente rispetto a quelli a cui si sta sottoponendo la Montagna di Game of Thrones.



