Non state più nella pelle per Dune - Parte 2? L'Ornitottero LEGO è il set perfetto per voi

Manca poco meno di una settimana all'uscita italiana di Dune: Parte 2, ma già il pubblico è in febbricitante attesa per la pellicola di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya. Mentre aspettate il lancio italiano della pellicola, perché non deliziarvi nella costruzione dell'Ornitottero Regale Atreides di Dune in versione LEGO?



Il set è disponibile sul LEGO Store al prezzo di 164,99 Euro e fa parte della serie LEGO Icons: per questo, il modello è adatto solo ai costruttori adulti e comprende la bellezza di 1.369 pezzi. L'Ornitottero LEGO di Dune è stato svelato dalla casa dei mattoncini danesi a fine ottobre, ed è stato uno dei prodotti LEGO più venduti nel corso della stagione natalizia del 2023.



La descrizione ufficiale del set sul sito web di LEGO recita: "raccoglitori di spezie che si muovono nei vasti deserti di Arrakis. Casate reali in costante mutamento. Formidabili e temibili vermi sandwich. Benvenuti nell'universo di Dune. Per la famiglia reale Atreides esiste un solo mezzo di trasporto per librarsi in volo sul pianeta: l'Ornitottero. Ora, con il set Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons Dune, è possibile prendere il controllo di questo leggendario mezzo di trasporto".



Il design del prodotto è identico a quello dell'Ornitottero del primo film di Dune diretto da Denis Villeneuve, uscito al cinema nel 2021: se volete saperne di più, vi consigliamo la lettura della nostra recensione di Dune. Il velivolo è dunque identico a quello visto nel film, che a sua volta si rifà alla descrizione che ne fornisce Frank Herbert nei suoi romanzi: il designer LEGO Michael Psiaki, infatti, ha spiegato che "il modo in cui sono descritti da Frank Herbert lascia spazio all'interpretazione. È un uccello? Un insetto? Una specie di jet? Ho sempre immaginato l'aspetto di questo velivolo. Ho visto i fotogrammi di produzione degli Ornitotteri di scena per il film e ho pensato ‘wow, superfigo’. Erano molto più grandi di come li avevo immaginati".



La particolarità del set sono le sue ali, che sono anche le più grandi mai viste in un prodotto LEGO: il meccanismo è ricreato fedelmente rispetto all'originale cinematografico, mentre i costruttori e i giocatori possono modificare il posizionamento di ogni singola ala per fornire ulteriore realismo al veicolo. L'altro punto forte del modello, invece, è la dettagliatissima cabina di pilotaggio, che ha uno spazio sufficiente a permettere a due minifigure LEGO di occuparla per guidare l'Ornitottero.