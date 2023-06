Non indovinerete mai dove si trova il miglior kebab d'Europa... o forse sì?

Senza timore di essere smentiti, se c'è un cibo tanto universale da aver unito popoli e culture diverse come la pizza, questo è il kebab, viaggiando insieme ai flussi migratori dalla Turchia e abbracciando la tradizione con le influenze locali. Ma vi siete mai chiesti quale sia il migliore?

Ebbene, limitandoci al Vecchio Continente e stando a recensioni e pareri del web che sembrano generalmente unanimi nel definirlo tale, il Doner Gemüse di Mustafa, a Berlino, sembrerebbe essere l'indiziato numero uno - Turchia esclusa, ovviamente. Trovandoci in zona per la presentazione della gamma TV Panasonic 2023, abbiamo deciso di cogliere al volo l'occasione per provare questo leggendario pezzo di storia dello street food europeo e mondiale.

Per darvi un po' di contesto, la storia del Mustafa's Gemüse Kebap è relativamente giovane, con un modesto chioschetto all'uscita della U-Bahn fermata Mehringdamm, aperto tra il 2005 e il 2006.

Modestia a parte, non è affatto raro - semmai sarebbe strano il contrario - trovare lunghe file in attesa del proprio turno. Una fila, quella per mettere le mani su un kebab di Mustafa, che può durare da 30 minuti a un'ora, anche se c'è chi suggerisce di andare in orari non di punta, come prima di pranzo o a notte inoltrata. Nel nostro caso, ci siamo messi in fila alle 22:15 e abbiamo ritirato il kebab alle 23:30 di un normalissimo lunedì. Iniziamo col dire che l'esperienza parte dal rapporto con il personale che, nonostante la congestione, cerca di riversare il 100% della sua attenzione sul cliente di turno. Il menu prevede tre opzioni, ovvero un classico panino kebab di pollo con verdure, opzione vegetariana oppure il rotolo, rispettivamente a un prezzo di 7,10 euro, 6,30 euro e 8,30 euro, in salita rispetto ai prezzi pre-pandemia. Abbiamo scelto il panino.

Le bevande a disposizione spaziano dai succhi di frutta allo yogurt salato, passando per la cola in bottiglietta di vetro. Niente alcolici.

Il panino viene farcito con uno speciale mix di salse, poi viene steso un ricco strato di carne accompagnato da insalata fresca e verdure grigliate. A chiudere, feta sbriciolata ed erbette a crudo. Il risultato è un panino impegnativo già a prima vista, ma è affondando le fauci che accade la magia.

La carne è succulenta, ogni boccone è diverso dall'altro e permette di percepire sfumature differenti, dalla menta alla cipolla, passando per le particolarissime verdure grigliate. Una leggera sfumatura piccante chiude trionfante ogni morso. Dopo un'ora e un quarto di coda, il panino è sparito in meno di 10 minuti: sarà stata la fame, o forse era davvero il miglior kebab del mondo? Difficile stabilirlo senza aver provato almeno un altro paio di chioschi di Berlino, dove la cultura del kebab è tanto radicata da essere probabilmente seconda solo a quella turca.

Sicuramente ci saranno innumerevoli altri locali dove assaggiare un Gemüse Kebap all'altezza delle aspettative ma, nella nostra modesta esperienza, non possiamo fare altro che consigliarvi, se siete di passaggio e avete un'ora da perdere, di fare una puntata al chioschetto di Mustafa. Non ve ne pentirete!