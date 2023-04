Non solo farina di grillo, in arrivo anche polveri di altre larve, tarme e locuste

Uno degli argomenti cardine di questo 2023 è sicuramente la farina di grillo, che tanto ha fatto discutere dopo l'ok alla vendita arrivato a gennaio (la farina di grillo è ormai legale). Gli insetti a tavola però potrebbero presto essere molti di più, la Efsa sta valutando 13 nuove richieste di valutazione.

A oggi è già possibile acquistare, sugli scaffali dei supermercati "più coraggiosi" e online, farine di grillo e di Buffalo Worm, presto però gli insetti sulle nostre tavole potrebbero moltiplicarsi. La farina di grillo è solo la più famosa e controversa (abbiamo provato l'hamburger di grillo a Milano), non tutti sanno però che già dal giugno 2021 l'UE permette di vendere larve gialle essiccate del Tenebrione Mugnaio, anche conosciuto come verme della farina, oppure locuste migratorie in polvere o essiccate. Attualmente l'Efsa, ovvero l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, sta valutando ulteriori 13 richieste che potrebbero presto far aumentare il numero di insetti considerati edibili.

Nello specifico sulle nostre tavole potrebbe arrivare la farina di mosca soldato nera, che probabilmente si potrà vendere anche intera, sbollentata o essiccata, il Tenebrione Mugnaio come alimento o come ingrediente di altri alimenti, la nidiata di fuchi di api mellifere, la polvere intera di grillo domestico, la polvere di larve fresche di tarme della farina (che a quanto pare sono ricchissime di proteine), altre polveri proteiche della larva del verme della farina minore.

Non è chiaro quando e se queste richieste verranno evase, dunque da quando sarà possibile vendere questi prodotti nei supermercati dei 27 Paesi membri, è però chiaro come l'Europa voglia aprire le frontiere a nuovi insetti proteici. La domanda è in forte aumento, anche per via di una diminuzione delle risorse agro-alimentari tradizionali, il "rischio" che corriamo è dunque di vedere sempre più farine di insetti utilizzate come ingrediente per cibi e alimenti di diverso tipo, ovviamente con le dovute etichette. Sarà poi il consumatore a scegliere che tipo di alimento acquistare.