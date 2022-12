I nomi più usati in Italia nel 2022: la classifica dell'ISTAT

Il 2022 è ormai al termine e gli ultimi giorni dell’anno sono sempre i migliori per cimentarsi in classifiche e liste, l’ISTAT ad esempio ha diffuso la Top 10 dei nomi più usati in Italia, sia sul fronte maschile che femminile. Siete pronti a scoprire se il vostro nome preferito è in lista oppure no?

Partiamo dai nomi maschili: al decimo posto, in discesa di due posizioni rispetto al 2021, troviamo Andrea, lo stesso vale per Gabriele al nono posto, mentre Riccardo all’ottavo posto recupera una posizione rispetto all’anno scorso. Mattia è in calo di due posizioni e si trova al settimo posto, Edoardo invece è in netta ascesa: si trova al sesto posto a +4. Arriviamo così alle prime cinque posizioni: da Lorenzo si passa a Francesco, Tommaso, Alessandro e Leonardo, che debutta così in questa classifica.

Al femminile ci sono diverse new entry, una di queste è Matilde al decimo posto, abbiamo poi Ludovica in risalita, Emma, Vittoria in crescita di due posizioni, Alice e Beatrice. Ginevra è la seconda new entry dell’anno, che debutta direttamente in quarta posizione, mentre Giulia è al terzo posto in perdita di una posizione. Aurora si trova al secondo posto, mentre al primo debutta Sofia.

In generale nel 2022 sono stati dati più di 26.000 nomi diversi ai bambini e più di 25.000 alle bambine, 30 nomi però rappresentano il 44% del totale sul campione maschile, il 38% in quello femminile.