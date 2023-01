Noma, il miglior ristorante al mondo, chiuderà nel 2024

Il Noma di Copenaghen, il pluristellato ristorante etichettato da molti come il migliore al mondo, chiuderà i battenti nel 2024. Le ragioni sono state spiegate dallo chef René Redzepi al New York Times, che ha parlato di “costi e ritmi di lavoro insostenibili”.

Redzepi ha anche raccontato che l’idea di chiudere il ristorante è stata accarezzata negli ultimi due anni ma si concretizzerà nel 2024, “con la volontà di una totale riorganizzazione dei luoghi di lavoro e dello staff”.

Nome si è piazzato al primo posto nella classifica World’s 50 Best Restaurants nel 2010, 2011, 2012, 2014 e 2021, anno in cui la guida Michelin l’ha insignito della terza stella. Le liste d’attesa arrivano addirittura a sei mesi, e gli appassionati ora dovranno sbrigarsi se sono interessati a degustare i piatti prima della chiusura che, però, non sarà definitiva ma dovrebbe durare qualche anno.

Nel frattempo, però, il Noma si trasformerà in un laboratorio alimentare che lavorerà per l’e-commerce Noma Project, e le sale da pranzo saranno aperte solo per eventi pop-up.

Alla riapertura “non esisterà più il Noma per come l’abbiamo conosciuto, ma un Noma 3.0. Cercheremo di capire le modalità per ristrutturare e riprogrammare tutto”.

Anche durante la premiazione dei World's 50 Best Restaurants lo chef aveva fatto riferimento alla fatica nel retribuire adeguatamente i dipendenti.