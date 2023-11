Noel contro Liam Gallagher, ancora: 'senza canzoni degli Oasis non lo va a vedere nessuno'

In occasione del concerto di Noel Gallagher a Milano, il rocker inglese è stato intervistato dal Corriere della Sera per parlare dei suoi progetti ed, ovviamente, della fantomatica reunion degli Oasis. Noel, pieno stile Gallagher, non ha perso tempo per lanciare qualche attacco al fratello.

Come noto, Liam Gallagher nel 2024 celebrerà i 30 anni di Definitely Maybe con una serie di concerti andati rapidamente sold out. Proprio questo aspetto è stato l’amo che Noel ha utilizzato per attaccarlo, ancora una volta.

Il cantante ha rigettato l’ipotesi secondo cui tocca al fratello portare avanti l’eredità (pesantissima) del gruppo, ed anzi, ha affermato che “io ho pubblicato un album pazzesco”. Tutto qui? No, assolutamente: Noel senza mezzi termini ha affermato che “se Liam non suonasse le canzoni degli Oasis non riuscirebbe a riempire un posto da trenta persone”. Ancora una volta, la diplomazia è di casa tra i Gallagher, quindi.

Sul suo futuro, Noel si è definito “un artista che va avanti seguendo un proprio percorso e scrivendo canzoni che sono buone quanto quelle che ho scritto per gli Oasis”. Poco da fare quindi: almeno al momento non c’è nessuna reunion degli Oasis all’orizzonte, nonostante le continue richieste dei fan che non vedono l’ora