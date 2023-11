Noel Gallagher's High Flying Birds in concerto stasera 8 Novembre a Milano: la scaletta

Appuntamento imperdibile per i fan degli Oasis stasera al Forum di Assago di Milano. Al palazzetto infatti arriva Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds, che proporrà come sempre un mix delle sue canzoni (tra cui quelle tratte da Council Skies) e degli Oasis.

Di seguito la possibile scaletta del concerto, almeno basandosi sulle setlist proposte nelle scorse date. Ovviamente, l’ordine delle canzoni potrebbe variare e non sono escluse sorprese:

Pretty Boy

Council Skies

Open the Door, See What You Find

We're Gonna Get There in the End

Easy Now

You Know We Can't Go Back

We're on Our Way Now

In the Heat of the Moment

If I Had a Gun...

AKA... What a Life!

Dead in the Water

Going Nowhere (Oasis cover)

The Importance of Being Idle (Oasis cover)

The Masterplan (Oasis cover)

Half the World Away (Oasis cover)

Little by Little (Oasis cover)

Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) (Bob Dylan cover)

Live Forever (Oasis cover)

Don't Look Back in Anger (Oasis cover)

I biglietti per il concerto sono disponibili direttamente su Ticketone: è possibile acquistare il parterre in piedi a 74,75 Euro, mentre non risultano disponibili ticket per il 1 e 2 Settore numerato. Per il 3 Settore Numerato il prezzo è di 57,50 Euro, mentre il 4 Settore Numerato costa 46 Euro. E voi, ci sarete?