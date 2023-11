Il solito Noel Gallagher: a Milano dedica 'Don't Look Back In Anger' ai tifosi dell'Inter

La passione di Noel e Liam Gallagher per il Manchester City ed il calcio non è nuova: martedì scorso Noel era sugli spalti dello Stadio San Siro di Milano per assistere alla vittoria del Milan contro il Paris Saint Germain, alla vigilia del concerto nel capoluogo lombardo.

Noel Gallagher nel corso del live tenuto al Forum di Assago non ha solo proposto un mix delle hit degli Oasis e dei suoi album solisti, ma si è anche concesso qualche sfottò con il pubblico, in particolare con i tifosi dell’Inter che il suo Manchester City ha battuto in finale di Champions League lo scorso anno. Dopo aver fatto i complimenti ai cugini del Milan per la vittoria contro il PSG, Noel ha chiesto al pubblico “chi di voi è dell’Inter?”, una frase che ha utilizzato per introdurre “Don’t Look Back In Anger”, una delle canzoni più popolari dell’iconico gruppo britpop inglese.

Durante il concerto però i riferimenti alla vittoria del City (e la sconfitta dll’Inter) sono stati tanti. c’è chi si è presentato con un cartonato di Pep Guardiola, e chi con un cartello con su scritto “Luckaku Wonderwall”, riferendosi non solo all’inno generazionale scritto col fratello, ma anche alla “parata” dell’ex centravanti dell’Inter in finale.