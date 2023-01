Nintendo e Godiva hanno creato dei cioccolatini a tema Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons è stato uno dei giochi più popolari tra quelli lanciati da Nintendo negli ultimi anni, complici anche i lockdown per il Covid che hanno avvicinato milioni di persone al simulatore di vita. Non stupisce quindi la collaborazione stretta con Godiva.

Nintendo e Godiva Chocolatier hanno infatti annunciato una partnership per lanciare, giusto in tempo per San Valentino, una collezione di cioccolatini a tema Animal Crossing.

L’immaginario del titolo Nintendo si sposa perfettamente con il tema, così come i personaggi e le icone del gioco. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dall’immancabile Tom Nook a Fuffi, passando per Ankha: insomma, se avete giocato ad Animal Crossing: New Horizons non farete fatica a riconoscerli. Non è chiaro se le diverse confezioni si differenziano solo a livello estetico oppure se cambiano anche i gusti, però.

Al momento però sembra davvero improbabile vederli al di fuori del Giappone, visto che nè Nintendo, tanto meno Godiva hanno annunciato piani per portarli nei mercati occidentali. Se la vostra dolce metà è fan di Animal Crossing, quindi, dovrete accontentarvi con altri tipi di regali a tema: anche in Italia non manca il merchandising legato al franchise Nintendo.