Nilox presenta la nuova linea di prodotti per l'home fitness smart

Nilox ha presentato in giornata odierna la nuova gamma di prodotti per l’home fitness che copre a 360 gradi il benessere delle persone, in vista del nuovo anno e per farlo partire con tanti buoni propositi.

La nuova gamma Nilox Sport è composta da un walking pad, due modelli di tapis roulant, una bici indoor, una rowing machine, kettlebell e manubri con carico variabile, una balance board, un tappetino per il fitness, un set di elastici e band elastiche. Il filo conduttore è rappresentato dal design salvaspazio studiato ad hoc per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico, a cui si aggiungono le tecnologie utilizzate per ridefinire l’esperienza di allenamento ed aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi in maniera semplice, smart e divertente.

Di seguito i dettagli della gamma:

Nilox indoor bike XB1 : si tratta di una bici indoor con 24 livelli di resistenza, sistema di freni magnetici e volano da 6Kg. Presente anche un display ed il supporto alle principali app per il fitness. Disponibile al prezzo di 499,95 Euro;

: si tratta di una bici indoor con 24 livelli di resistenza, sistema di freni magnetici e volano da 6Kg. Presente anche un display ed il supporto alle principali app per il fitness. Disponibile al prezzo di 499,95 Euro; Tapis Roulant XN2 : siamo di fronte ad un tapis roulant versatile e compatto, dotato di motore da 1,25CHP continui ed un picco massimo di 2HP che consente di selezionare velocità fino a 14 KM/h e supporta un peso di 100Kg. Disponibili anche 15 livelli di pendenza, il tutto a 599,95 EUro;

: siamo di fronte ad un tapis roulant versatile e compatto, dotato di motore da 1,25CHP continui ed un picco massimo di 2HP che consente di selezionare velocità fino a 14 KM/h e supporta un peso di 100Kg. Disponibili anche 15 livelli di pendenza, il tutto a 599,95 EUro; Tapis roulant XN3 : è il secondo tapis roulant della linea che supporta velocità fino a 18 Km/h e consente di inclinare la pedana fino a 18 livelli. Il prezzo è di 799,95 Euro;

: è il secondo tapis roulant della linea che supporta velocità fino a 18 Km/h e consente di inclinare la pedana fino a 18 livelli. Il prezzo è di 799,95 Euro; Walking Pad XN1: si tratta di un tapis roulant smart compatto e pieghevole che pesa solo 34 chilogrammi e raggiunge una velocità massima di 12 Km/h con supporto ad un peso massimo di 100 Kg. Il prezzo consigliato al pubblico è di 449,95 Euro;

si tratta di un tapis roulant smart compatto e pieghevole che pesa solo 34 chilogrammi e raggiunge una velocità massima di 12 Km/h con supporto ad un peso massimo di 100 Kg. Il prezzo consigliato al pubblico è di 449,95 Euro; Rowing machine XR1 : è una rowing machine con volano da 3Kg che fornisce una resistenza di picco di 30 Kg e consente di impostare la resistenza delle vogate fino a 16Kg. Il prezzo è di 449,95 Euro;

: è una rowing machine con volano da 3Kg che fornisce una resistenza di picco di 30 Kg e consente di impostare la resistenza delle vogate fino a 16Kg. Il prezzo è di 449,95 Euro; Kettlebell regolabile da 18Kg : è una kettlebell con sgancio rapido della piastra, che ha un prezzo di 179,95 Euro;

: è una kettlebell con sgancio rapido della piastra, che ha un prezzo di 179,95 Euro; Manubrio regolabile : è dotato di un sistema unico con peso che può essere regolato da 2,2Kg, 4,4Kg, 6,6 Kg, 8,8Kg fino ad 11Kg, ha un prezzo di 119,95 Euro;

: è dotato di un sistema unico con peso che può essere regolato da 2,2Kg, 4,4Kg, 6,6 Kg, 8,8Kg fino ad 11Kg, ha un prezzo di 119,95 Euro; Corda smart : ha una batteria con durata di 40 giorni e capacità di 9999salti/99min99, che dispone di tre regimi diversi ed è dotata di schermo LCD retroilluminati. Ha un prezzo di 29,95 Euro;

: ha una batteria con durata di 40 giorni e capacità di 9999salti/99min99, che dispone di tre regimi diversi ed è dotata di schermo LCD retroilluminati. Ha un prezzo di 29,95 Euro; Power balance board: permette di stare in equilibrio spostando il peso e migliorando la forza e coordinazione. Ha un prezzo di 49,95 Euro;

permette di stare in equilibrio spostando il peso e migliorando la forza e coordinazione. Ha un prezzo di 49,95 Euro; Powerball : è un dispositivo per dita, polsi e braccia che aumenta la presa e coordinazione. Ha un costo di 24,95 Euro;

: è un dispositivo per dita, polsi e braccia che aumenta la presa e coordinazione. Ha un costo di 24,95 Euro; Tappetino fitness : ha uno spessore di 5mm che lo rendono morbido e comodo per le articolazioni e misure 182x68 cm ed ha un prezzo di 29,95 Euro. Presenti anche indicatori di posizionamento;

: ha uno spessore di 5mm che lo rendono morbido e comodo per le articolazioni e misure 182x68 cm ed ha un prezzo di 29,95 Euro. Presenti anche indicatori di posizionamento; Set di bande elastiche: composto da quattro bande elastiche in gomma naturale con diversi livelli di resistenza: 6-15 kg, 11-29 kg, 15-38 kg, 22-56 kg. Hanno un prezzo di 59,95 Euro;

composto da quattro bande elastiche in gomma naturale con diversi livelli di resistenza: 6-15 kg, 11-29 kg, 15-38 kg, 22-56 kg. Hanno un prezzo di 59,95 Euro; Set elastici di resistenza: sono cinque fasce elastiche con diversi gradi di resistenza (4 kg, 10 kg, 13,5 kg, 18 kg, 22,5 kg). Hanno un prezzo di 39,95 Euro.

Per tutti è garantita la compatibilità con app di allenamento come Zwift, Kinomap e Merach.