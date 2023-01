Nike e Tiffany & Co vicine a lanciare un'edizione super esclusiva delle Air Force 1

Due icone dei rispettivi settori, rispettivamente quello dell’abbigliamento sportivo e dei gioielli, potrebbero essere vicine a lanciare un prodotto super esclusivo. Stiamo parlando di Nike e Tiffany & Co, che secondo alcuni rumor sarebbero al lavoro su un’edizione particolare delle Air Force.

La notizia, riportata dalla pagina SneakerNews (da 10 milioni di follower) è corredata da un’immagine che mostra una Air Force 1 in nobuk nera e swoosh “Tiffany Blue”, corredato da ornamenti cromati su tallone e su altre parti della tomaia.

Le stringhe invece dovrebbero essere sostituite da dei lacci in corda, un chiaro riferimento alle iconiche borse di Tiffany. Le indiscrezioni trapelate riferiscono che la collab dovrebbe chiamarsi “Tiffany x Nike AFI1 1837”, per richiamare l’anno in cui venne inaugurato il primo negozio Tiffany e New York, divenuto un’icona nell’immaginario collettivo anche grazie alle opere cinematografiche.

La collaborazione potrebbe vedere la luce già la prossima primavera, ad un prezzo di 400 Dollari. Potrebbe trattarsi di una capsule collection davvero unica.

Se volete scoprire la storia delle Nike Air Force 1, su queste pagine è disponibile un approfondimento dedicato.