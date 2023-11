Nike ha svelato le nuove divise NBA City Edition 2023-24

Con l’inizio dell’In-Season Tournament dell’NBA 2023-24, debuttano anche le nuove divise City Edition presentate da Nike nelle scorse ore per ciascuna delle trenta franchigie della lega.

La linea di divise vuole enfatizzare la comunità e la cultura di ciascuna squadra, e mira a sottolineare i motivi che rendono ogni franchigia unica rispetto alle altre. Si tratta della settima collezione NBA City Edition di Nike, che da quando ha siglato il contratto con l’NBA ha ampliato la sua offerta.

Per i Brooklyn Nets, ad esempio, Nike si è affidata all’artista locale KAWS, mentre per i Dallas Mavericks ha tratto ispirazione dal cantautore Leon Bridges. I Denver Nuggets invece sfoggiano la scritta 5280 sul petto che vuole celebrare lo status della squadra campione in caria.

L’In-Season Tournament dell’NBA è iniziato lo scorso 3 Novembre e prevede la partecipazione di tutte e 30 le squadre NBA che giocheranno quattro partite della fase a gironi il martedì e venerdì a Novembre. Di queste, avanzeranno ai turni ad eliminazione diretta otto squadre che si sfideranno per il titolo di torneo, con la finalissima in programma alla T-Mobile Arena.