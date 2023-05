Nike, ecco le 'silver' Air Max 97 per gli interisti purosangue

Cosa ci fanno Barella, Lukaku e Lautaro Martinez su un caddy da golf? Molti di voi si staranno chiedendo qualcosa del genere. Ecco, si tratta di una trovata di Inter e Nike per presentare ai tifosi dei nerazzurri la nuova Limited Edition delle iconiche Air Max 97.

La colorazione "INTER" abbraccia dunque il modello di Air Max più amato in Italia e, spiega il comunicato della FC Internazionale, "considerato rappresentativo a livello globale dalle sottoculture Milanesi". L'Inter si ripropone dunque come un punto di riferimento anche di stile, oltre che di storia e cultura calcistica del Paese, proponendo un prodotto simbolo della collezione Nike, lanciate con il modello originale nel 1997 e passate alla storia nella loro tipica colorazione "silver", per poi tornate prepotentemente in commercio nel 2007 in occasione del loro decimo anniversario, conquistando in maniera definitiva i cuori - e i piedi - degli italiani.

Dopo il ritorno in commercio per i 20 anni nel 2017, infine, le Air Max 97 non se ne sono più andate, continuando la loro tradizione con modelli in edizione limitata, proprio come le nuove Limited Edition dedicate alla FC Internazionale. Le nuove Air Max 97 nerazzurre sono in vendita sul sito ufficiale di Nike al prezzo consigliato di 189,99 euro, ma potrete trovarle anche su One Block Down e AW LAB.