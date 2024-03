Nike scatenata: la leggenda delle Air Jordan 3 rivive in una nuova colorazione

Nike porta avanti al leggende delle Air Jordan 3, tra le più amate scarpe mai uscite per il brand di MJ. Una sneakers iconica che quest'anno festeggia il suo trentesimo anniversario e che è ancora oggi popolarissima, nonostante sia spesso messa in ombra dalla più celebre Jordan 4, diventata scarpa di culto per le giovani generazioni.

L'ultima colorazione in ordine di tempo sarà la Cement Grey, in arrivo secondo quanto riportato da Hypebeast e altri fonti il 31 agosto 2024 nei negozi e ovviamente sull'app SNKRS di Nike. Questa variante della AJ3 presenta una colorazione bianca predominante con dettagli in grigio (da qui il nomignolo Cement Grey), non mancano poi dettagli in colorazione Summit White e Fire Red, quest'ultimo in particolare contraddistingue il logo Jordan sulla linguetta. Il prezzo della nuova Nike Air Jordan 3 Cement Grey è fissato a 200 dollari, il lancio come detto avverrà tramite l'app SNKRS e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Recentemente il colosso dell'Oregon ha annunciato anche la nuova Nike Air Max DN, sneakers contraddistinte dal nuovo sistema Dynamic Air, queste scarpe sono le protagoniste dell'Air Max Day 2024, il lancio è previsto per il 26 marzo sempre su SNKRS e negozi selezionati ad un prezzo di partenza di 160 dollari.