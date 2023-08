Nike e Patta presentano la nuova 'TN Air Max Plus' a tema FC Barcelona

Nuova collaborazione tra Nike e Patta, dopo quella della scorsa stagione che ha portato al debutto sul mercato dell’iconica rivisitazione della Air Max 1 che ha riscosso un importante successo tra gli appassionati.

Quest’anno, i due brand hanno deciso di rivisitare l’Air Max Plus, e per rendere il tutto ancora più epico hanno coinvolto anche l’FC Barcelona, uno dei club calcistici più importanti al mondo oltre che della Spagna.



Da questo mix nasce la nuovissima “Patta x Nike TN Air Max Plus “FC Barcelona””, che come si può vedere dalle fotografie si rifà ai colori della squadra catalana: l’intersuola bianca infatti è condita da una suola in gomma nera che si collega ad una tomaia sfumata blaugrana. Presente ovviamente lo stemma della squadra allenata da Xavi, proprio in corrispondenza della chiusura dei lacci, mentre il doppio swoosh (blu e rosso) sono presenti sul lato.



La nuova Patta x Nike TN Air Max Plus sarà disponibile nel corso delle prossime settimane. Non sono note le modalità e le date di rilascio, e probabilmente magigori informazioni saranno disponibili direttamente sui canali ufficiali di Nike. Non è noto nemmeno il prezzo, ma siamo sicuri che le unità a disposizione andranno rapidamente sold out: siamo di fronte ad un nuovo oggetto unico da collezione?