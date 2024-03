Nike osa con un look 'alieno' per le nuove LeBron 21 Blue Diver

L'uomo dei record LeBron James, che ha raggiunto i 40.000 punti in carriera a inizio 2024, continua a collaborare con Nike per dare vita a modelli unici e talvolta stravaganti.

Le Nike LeBron XXI, infatti, sono pronte per l'ennesima trasformazione. Stavolta con una versione "Blue Diver" che abbraccia delle tonalità più fredde. Il rivestimento superiore, anche in questo modello formato da un pezzo unico, è caratterizzato da una superficie lucida di un celeste molto chiaro, con uno swoosh che riceve un trattamento asimmetrico da un fianco all'altro. Sulla parte esterna, infatti, è in rilievo in continuità con il materiale, eccezion fatta per un'ombra inferiore di colore blu. Internamente, invece, si apre come una finestra verso l'oceano, mostrando un motivo ricamato in tessuto che segue le onde della suola. A sua volta, la lingua è costituita da una porzione inferiore retata traspirante e da una parte superiore scamosciata che facilita la presa. Anche il rinforzo per il tallone è scamosciato grigio, accompagnato da motivi blu come il logo interno.

Infine, la suola con tecnologia Air Zoom è composta da più strati con diverso trattamento di colore, dall'azzurro solido al trasparente della porzione inferiore. Le LeBron XXI Blue Diver arriveranno sul mercato a marzo e saranno in vendita solo presso rivenditori specializzati e sul sito ufficiale. Il prezzo non dovrebbe discostarsi troppo da quello dei modelli già sul mercato, che oscillano dai 199,99 euro ai 219,99 euro di listino.

