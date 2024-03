Nike omaggia l'Olanda con le nuove Air Max 1 per l'undicesimo 'King's Day'

In questo inizio di 2024, per Nike non c'è solo l'imminente Air Max Day con le nuove Air Max Dn a fare da manifesto delle celebrazioni di marzo.

Il brand di Beaverton, infatti, ha deciso di omaggiare i Paesi Bassi che si apprestano a festeggiare il King's Day (o Koningsdag, in olandese). Il Giorno del Re si festeggia ogni anno il 27 aprile (giorno del compleanno del Re Guglielmo Alessandro) e quest'anno in particolare ricorre il 10° anniversario dalla sua istituzione. Un'occasione imperdibile per lo swoosh: ecco, dunque, le nuove Air Max 1 "King's Day", in arrivo nella primavera del 2024 online e in alcuni store selezionati dall'azienda.

Si tratta di una colorazione speciale, che segue una palette che va dal marrone scuro all'arancio, con tonalità più scure per la suola "Air" il mudguard e il fianco con occhielli. Un arancio più sbiadito è dedicato alla lingua mentre lo swoosh risalta grazie a una gradazione più vivace. Molto interessante la texture che accompagna il rinforzo per il tallone, che richiama la terra, ma un po' tutta la scarpa colpisce per la forte eterogeneità delle lavorazioni adottate, dal cuoio alla pelle scamosciata.

Ad accompagnare la scarpa, lacci in doppia colorazione, una più chiara e una più scura, e una bag marrone in tessuto, con logo NIKE arancione.