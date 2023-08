Nike, le nuove Air Jordan 1 Low 'Vintage Panda' sono un tuffo nel passato

Dopo aver scoperto le nuove Nike dedicate a Kobe Bryant, torniamo sul brand del baffo per un altro tuffo nel passato, che stavolta passa per le Air Jordan 1 Low in una deliziosa edizione "Vintage Panda", che arriverà sul mercato con le prossime collezioni dell'anno.

In arrivo presumibilmente prima delle festività natalizie, questa particolare combinazione strizza l'occhio agli amanti del vintage con una scelta semplice ma perfetta per enfatizzare le linee delle Air Jordan 1 Low. Bianco e Nero come combinazione, con uno swoosh completamente nero e cuciture dello stesso colore. Lingua e fianchi sono bianchi, in aperto contrasto con il mudguard, il dorso e il rinforzo degli occhielli che invece riprendono il nero del baffo. Decisamente più semplici rispetto alle Air Force 1 Low dedicate al cubo di Rubik, le Jordan 1 Low dovrebbero finire sugli scaffali come già accennato in prossimità delle festività di fine anno. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 125 dollari, ma non è ancora chiaro se e quando, eventualmente, arriveranno anche dalle nostre parti.

Se siete appassionati del sub-brand legato al Jumpman, vi suggeriamo di prendervi qualche minuto per ripercorrerne la storia nel nostro speciale dedicato alle Nike Air Jordan, dalla scommessa alla nascita di un vero e proprio fenomeno di costume.