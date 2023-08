Nike, le misteriose sneaker dedicate a Kobe Bryant stanno per arrivare

Il Kobe Day 2023 si avvicina a grandi falcate e Nike non poteva fare altro che celebrare il Black Mamba con una linea da collezione dedicata alla leggenda del basket statunitense, tra cui una misteriosa sneaker che verrà venduta in edizione eccezionalmente limitata.

Ad anticiparla sui social è stata la stessa azienda e ha anche annunciato il suo reveal ufficiale, che avverrà il 10 agosto 2023 sul canale SNKRS "Live from the Archive", con vendita in esclusiva per il Nord America.

Prima di scoprire tutti i dettagli estetici e commerciali di questa misteriosa scarpa da basket da collezione, Nike ha deciso di affidare a Instagram un breve video in bianco e nero in cui si vede, avvolta nell'ombra e nel mistero, fluttuare su una palla da basket, a sua volta su un piedistallo con un conto alla rovescia.

A giudicare da quel poco che si riesce a intravedere, dovrebbe trattarsi di un nuovo mix di colori per le Nike Kobe 8, dando il via al lungo percorso di drop che ci porterà alla data del 24 agosto 2023, quando verrà celebrato definitivamente il giorno dedicato al leggendario numero 24 dei Lakers.

