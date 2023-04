Nike lancia la sua prima collezione di scarpe digitali: svelate le Our Force 1

Mentre Adidas presenta le Crazy 1 Lakers Away, che omaggiano il compianto Kobe Bryant, è oggi Nike a stupire i collezionisti di scarpe con un nuovo indumento... o quasi! La compagnia specializzata in footwear ha infatti svelato la sua prima collezione di scarpe completamente digitali, il cui possesso però garantirà dei benefit nel mondo reale.

Nello specifico, spiega Engadget, la serie si chiamerà "Our Force 1", o OF1, e sarà disponibile tramite un sistema a gruppi e a invito a partire dall'8 maggio. Per il grande pubblico, invece, la collezione sarà disponibile dal 10 maggio, salvo ovviamente l'esaurimento delle scorte. Nike ha definito le nuove scarpe come delle "creazioni virtuali", anche se il loro funzionamento è del tutto simile a quello degli NFT.

Ogni "scatola di scarpe" costerà 19,82 Dollari e potrà essere acquistata solo da chi possiede un ID su .SWOOSH, il sito web di Nike per i prodotti digitali e per collezionisti. I fan potranno scegliere tra due box diversi, chiamati rispettivamente "Classic Remix" e "New Wave", che però dovranno essere acquistati a scatola chiusa: l'apertura dei box, infatti, avverrà solo dopo il 10 maggio, in una data non ancora precisata.

Dentro ogni box ci sarà il modello 3D di una scarpa digitale, che gli utenti .SWOOSH potranno usare su altre piattaforme come Metaversi e social network, a patto che questi ultimi siano compatibili con il formato del file. I fan potranno anche decidere di tenere chiuso il proprio box, anche se non è chiaro se ci saranno possibilità di rivendita in futuro.

In totale, la collezione OF1 comprende ben 100.000 scarpe digitali Nike, la maggior parte delle quali saranno basate sulle iconiche Air Force 1. I box "Classic Remix" vi daranno diritto ad una versione "remixata" di una Air Force 1 rilasciata tra il 1982 e il 2006, mentre i box "New Wave" permetteranno ai collezionisti di ottenere un paio di scarpe datate al 2007 o ad un'annata persino più recente. Nike ha inoltre promesso che "nel prossimo futuro, introdurremo dei benefit fisici esclusivi per chi ha comprato una OF1, con prodotti in anteprima e esperienze dedicate".