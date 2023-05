Nike colora le Air Force 1 Low in questa deliziosa 'Rubik Edition'

Oltre alle Air Max 97 "Silver" dedicate all'Inter, il 2023 ci riserverà un'altra interessante Limited Edition direttamente dai designer della casa col baffo, stavolta si parla però delle iconiche Nike Air Force 1 Low.

Su base bianca e inserti multicolor, le nuove Air Force 1 Low soprannominate "Stop Playing Around" omaggiano il leggendario cubo di Rubik e la sua palette colori. Niente più attese, dunque, soprattutto per chi era rimasto ammaliato dalle esclusive Air Jordan 1 Retro High di Fat Joe dedicate al mitico rompicapo. In questo caso, tuttavia, troviamo un mudguard rosso, dorso e lingua blu, rinforzo occhielli giallo e pull tab verde. Lo swoosh resta completamente bianco, con cuciture rosse.

Per i più maliziosi, inutile dire che le similitudini con le coloratissime Air Force 1 Low dedicate al gioco di carte "UNO" si sprecano, ma a onor del vero a differire sono la base della scarpa, lì nera, e l'assenza di loghi in quelle dedicate al celebre rompicapo di Rubik, oltre a cambiare completamente tonalità e posizione dei colori. Le nuove Air Force 1 Low (FN6840-657) sono attese per il mese di agosto come parte della collezione Autunno 2023. Il prezzo suggerito dovrebbe essere di 130 dollari.

