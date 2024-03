Nike Air Max Plus Tiempo: il first look celebrativo tra streetwear e calcio

In seguito al nostalgico omaggio delle Nike LeBron NXXT Gen AMPD South Beach, torniamo ad approfondire annunci legati allo storico brand. Infatti, c'è ora la possibilità di dare un primo sguardo alle Nike Air Max Plus Tiempo.

Indossata da calciatori come Ronaldinho e il nostro Francesco Totti, la silhouette Tiempo è leggendaria, tanto che Nike ha deciso di farla tornare in auge. Questo nell'ambito della celebrazione del 25esimo anniversario della popolare sneaker Air Max Plus, per un ritorno all'insegna del connubio streetwear e calcio (previsto nel corso del 2024).



La pelle nera viene affiancata da una linguetta ispirata al mondo del calcio. Non manca il badge "Tn". Le Nike Air Max Plus Tiempo combinano, insomma, elementi classici TN a dettagli delle scarpe da calcio Tiempo della vecchia scuola Nike. Tutto questo per delle scarpe che arrivano sulla scia di vari crossover Air Max, ad esempio Mercurial x Air Max.



L'estate si sta per fare calda in casa Nike, facendo magari venire voglia a qualche OG di provare a tornare a giocare al campetto sentendosi una leggenda del calcio. D'altronde, le linguette ripiegate non si vedevano dai primi anni 2000. Da notare, però, che la linguetta ripiegata di recente è stata al centro anche della collaborazione con adidas Samba di Wales Bonner, per un ritorno per certi versi inaspettato.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su