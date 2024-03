Nike Air Max Dn, la nuova Dynamic Air si tinge di rosso: ecco le All Day

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate all'Air Max Day del 26 marzo 2024, era lecito attendersi qualche sorpresa da parte del brand di Beaverton, che ha finalmente mostrato in via definitiva quale sarà la "forma" di quest'anno.

Le nuove Air Max Dn sono state oggeto di leak e rumor per parecchio tempo e hanno suscitato un discreto interesse per via del nuovo design della porzione "Air" della suola, che abbandona il classico stile a camera unica o a segmenti sviluppati comunque in orizzontale, in favore di un sistema a sfere particolarmente accattivante con tecnologia Dynamic Air. Saranno certamente loro le protagoniste assolute dell'Air Max Day di marzo. Dopo averne apprezzato la variante scura "All Night", l'azienda con lo swoosh ha deciso di mostrare ufficialmente anche la colorazione "All Day", che potete osservare in queste immagini e nella gallery in fondo alla notizia.

Le due versioni standard adottano in linea di massima lo stesso codice colore, differenziandosi principalmente per il gradiente di colore della porzione superiore della scarpa. Oltre a queste due opzioni retail, il cui lancio è stato ufficializzato da Nike proprio per il 26 marzo 2024 e avverrà come sempre tramite la piattaforma SNKRS (per gli amanti delle classifiche, qui le 5 scarpe più vendute su SNKRS nel 2023) al prezzo di 160 dollari e negli store specializzati, in rete si sono rincorse anche altre curiose sperimentazioni, tra cui spiccano due collaborazioni con Supreme per una total black e una "Silver Bullet".