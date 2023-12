Nike Air Max 97: sapete a cosa è ispirato il design delle Silver?

Nel 1997 Nike lancia le Air Max '97, sneaker diventata iconica sopratutto in alcune sottoculture musicali di fine anni '90 e inizio 2000. Dopo più di 25 anni le "Silver" sono ancora popolarissime e Nike rende disponibili regolarmente nuovi colori e modelli in collaborazione speciale. Ma sapete a cosa è ispirato il design di questa sneaker?

Christian Tresser è il designer delle Nike Air Max '97, il suo sogno era quello di dare vita ad una scarpa futuristica e per concretizzare la sua idea si è ispirato ai treni giapponesi, comunemente conosciuti con il nome di "Silver Bullet" proprio per la loro colorazione argentata. La stessa Nike descrive la Air Max '97 come una scarpa "con sinuose linee rifrangenti e tonalità argentate ispirate ai treni proiettile giapponesi" e proprio per rendere omaggio a questa fonte di ispirazione, inizialmente la scarpa era disponibile solamente nel colore argento, in seguito sarebbero poi arrivati altri colori come oro, nero o bianco (e recentemente anche le Nike Air Max '97 blu e nere).

I treni Silver Bullet (Shinkansen, in giapponese) si caratterizzano non solo per il colore argento (anche se in realtà esistono treni di questa categoria che adoperano altre tonalità cromatiche) ma sopratutto per il design affusolato con una parte frontale molto pronunciata e dalla forma allungata. E provate a guardare la punta delle vostre Nike... notate delle somiglianze?