Nike Air Max 1: grande ritorno dopo 15 anni delle rarissime 'Grand Piano'?

Il 2024 si sta rivelando un anno interessante per Nike. Dopo il lancio delle Air Max Dn, l'anno in corso potrebbe portare un'altra sorpresa. Questa volta si tratta del possibile ritorno delle iconiche Nike Air Max 1 "Grand Piano".

Sono passati 15 anni dal 2009, quando il mondo delle sneakers ha accolto queste scarpe ormai diventate un oggetto da collezione. Le Air Max 1 "Grand Piano" sono infatti molto ambite dagli appassionati, considerando che il lancio originale in quel di Taipei era legato a una tiratura limitata di sole 400 paia.



Cosa c'entra Jay Chou, il "Re del Mandopop" con queste scarpe? La realizzazione delle sneakers del 2009 era relativa a una partnership con PHANTACi, una boutique co-diretta proprio dal cantante e attore taiwanese. Ecco svelato il nome "Grand Piano": il tema musicale è al centro del progetto, grazie all'eleganza tipica di un pianoforte a coda.



Un altro aspetto interessante è che si tratta di scarpe particolarmente rare. Non è un caso che i prezzi siano importanti su piattaforme come StockX, superando agevolmente i 1.500 dollari. Tra una fodera del calzino in velluto rosa e una pelle nera/oro, siamo sicuri che le Nike Air Max 1 "Grand Piano" stregheranno più di qualche appassionato. Questo se Nike deciderà di mettere in commercio questa nuova versione, visto che per ora non ci sono dettagli ufficiali sul progetto. Staremo a vedere.

Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi.