Nike Air Max 1, l'estate 2024 si tinge di rosso con uno stile unico

Se il futuro passa dall'innovazione, come per il lancio delle nuove Air Max Dn con Dynamic Air, anche la continuità svolge un ruolo fondamentale per Nike, che prosegue con la personalizzazione delle sue icone più intramontabili.

La storia delle Air Max 1 è proprio una di quelle che non hanno bisogno di presentazioni. Per prepararsi al meglio in vista dell'estate 2024, la casa di Beaverton ha messo a punto una nuova e sgargiante colorazione in tonalità di rosso. Le Nike Air Max 1 "Burgundy Crush/Picante Red" sono pronte a colorare i mesi più caldi dell'anno con una combinazione basata sul bianco, sul rosso acceso e sul borgogna, un rosso più scuro che va a colorare lo swoosh e il mudguard della scarpa, oltre che la parte della suola a contatto con l'asfalto.

La parte laterale della suola con tecnologia Air riprende il bianco della linguetta e dei lacci, mentre i fianchi e il rinforzo per il tallone sono di un rosso più vivo, Picante per l'appunto. Da notare che ogni colore ha la sua corrispondenza anche nei materiali e nelle texture, così le porzioni in rosso di borgogna sono realizzate in tessuto scamosciato, logo incluso, mentre la parte Picante Red è in una pelle lavorata lucida. Il bianco, infine, identifica le parti retate e imbottite.

In arrivo sullo store ufficiale in estate, le Air Max 1 in questa particolare colorazione saranno proposte al prezzo di 140 dollari.

