Nicki Minaj torna in Italia dopo 9 anni con il suo World Tour: le info per i biglietti

A nove anni di distanza dal suo ultimo concerto in Italia, la regina del rap Nicki Minaj torna nel nostro paese con un’unica imperdibile data in programma in estate, che rientra nel suo World Tour in cui proporrà uno show unico tra hit intramontabili e canzoni provenienti dal nuovo disco “Pink Friday 2”.

L’appuntamento è in programma il 3 Luglio 2024 a Milano, presso la Fiera Milano Live di Rho. La rapper, riferimento della cultura pop degli ultimi 15 anni, porterà il suo stile inconfondibile davanti a migliaia di fan che attendevano con impazienza l’arrivo del World Tour anche in Italia.

I biglietti saranno in vendita online, attraverso Ticketone, a partire dalle ore 12 di domani giovedì 22 Febbraio 2024. Almeno al momento gli organizzatori non hanno diffuso alcuna informazione sui prezzi e sulla divisione dell’area concerti in settori. Non è chiaro se a disposizione ci sarà anche un PIT o meno.

Come sempre in questi casi, il consiglio è di collegarvi alle ore 12 sulla piattaforma di rivendita per assicurarvi i biglietti, in quanto la disponibilità potrebbe essere limitata. Sconsigliamo caldamente di affidarvi a piattaforme di secondary ticketing non ufficiali in quanto i biglietti acquistati su questi siti potrebbero non garantire l’accesso all’area concerto.