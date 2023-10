La vita dopo l'NFL di Tom Brady: 'ho perso 4Kg ma sono più in forma'

Nel corso di un’intervista rilasciata a Larry Fitzegald e Jim Gray nel podcast Let’s Go, la leggenda dell’NFL e sette volte vincitore del Super Bowl, Tom Brady, ha parlato della sua vita dopo il secondo ritiro dal football americano e di come sia cambiata la sua mentalità.

Brady nello specifico ha svelato che dal ritiro ha perso quattro chilogrammi ma nonostante ciò è più in forma rispetto a prima. L’ex quarterback infatti ha spiegato che l’azzeramento della pressione legata agli allenamenti e le partite gli ha consentito di concentrarsi di più sulla cura personale e sulla sua salute, oltre che sulla famiglia. "Non ho più lo stress che avevo mentre giocavo, quindi questo mi ha permesso di concentrarmi un po' di più sulla mia salute fisica", ha affermato il leggendario giocatore dei New England Patriots. "Potresti dare priorità a molte altre cose - carriera, figli, relazioni, famiglia, beni superiori - ma alla fine, la salute fisica e mentale dovrebbero essere in cima alla piramide" ha continuato.

Anche sui propri account social, da quando ha lasciato i Tampa Bay Buccaneers a febbraio, Brady ha mostrato il suo fisico più snello ed anche scatti a torso nudo, ma non ha ancora svelato i “segreti” del suo allenamento.

Nel frattempo, perso Tom Brady, la NFL ha “guadagnato” Taylor Swift che sta avendo un impatto enorme sulla lega di football.