A New York una piazza dedicata ai Beastie Boys, che pubblicano un nuovo 4LP

"Qualche ragazzino, andando a scuola fra 50 anni da adesso, passera da qui, guarderà in alto e si chiederà 'ma che ca**o è un Beastie Boy e per quale ca**o di motivo gli hanno fatto una piazza". Ad-Rock, probabilmente, non poteva scegliere parole migliori per il suo discorso in "piazza Beastie Boys".

Camminando per il Lower East Side, tra Ludlow e Rivington, adesso c'è una piazzetta dedicata al leggendario trio hip hop che ha scritto la storia del genere fino agli anni 2010 inoltrati.

Ad accogliere l'omaggio c'erano, appunto, Adam Horovitz e Mike D, entrambi visibilmente commossi e spiazzati per aver ricevuto un riconoscimento tanto significativo, a dirla tutta a lungo atteso e richiesto, dato che già nel 2014 venne lanciata la prima petizione per dedicargliela.

A rendere tanto speciale quell'angolo che ora si chiama Beastie Boys Square, si aggiunge anche il fatto che i fan potranno riconoscerlo sulla copertina di Paul's Boutique, del 1989.

"È maledettamente strano", ha dichiarato Ad-Rock durante l'inaugurazione, mentre Diamond ha ammesso che "siamo cresciuti da un'altra parte, ma il Lower East Side è sempre stato quel luogo figo dove volevamo andare e e che volevamo frequentare, e in qualche modo è stato tanto gentile da ospitarci e farci ascoltare tanta musica incredibile".

Non si tratta dell'unica novità per il gruppo, che proprio in questo inizio di settembre 2023 ha annunciato una Deluxe Edition di Hello Nasty, in arrivo in formato 4LP da 180 grammi, con due vinili che contengono le tracce originali dell'album e altri due di contenuti aggiuntivi.