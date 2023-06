New Balance, tripudio di colori per le TWO WXY v3 di Jamal Murray

Se non vi sono bastate le Nike Air Force 1 Low "Rubik Edition", la nuova, coloratissima proposta New Balance potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se siete appassionati di parquet e affini.

Il brand di Boston, infatti, ha da poco svelato la sua ultima creazione, le TWO WXY V3 "Summer Basketball", nuova colorazione delle scarpe di Jamal Murray, fresco di una sontuosa prestazione in gara 3 alle Finals contro Miami, in cui ha fatto segnare una tripla doppia da sogno insieme al compagno Jokic. New Balance, già evidentemente proiettata all'estate, immagina la guardia dei Nuggets con un tocco di colore in più nei mesi che seguiranno, con un paio di scarpe decisamente sopra le righe, caratterizzate da un celeste primario interrotto solo da un rosso acceso per la "N" e per l'accento laterale, e dal lime sul fondo del logo e sulla suola. Come spiega l'azienda, il design delle TWO WXY V3 è "ispirato alle sinapsi del cervello" e sono progettate per garantire il massimo delle performance nelle dinamiche di gara, grazie anche all'intersuola FuelCell e all'ammortizzazione con tecnologia ABZORB, senza rinunciare a comfort e sicurezza di una tomaia in tessuto modellato su misura per questo sport.

La scarpa è disponibile nello store americano di New Balance a un prezzo di 119 dollari.